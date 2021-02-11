В Украине за сутки зафиксировали более 5 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировано 5 039 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"5 039 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 11 февраля 2021 года. В частности, заболели 277 детей и 281 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано 1 784 человека; летальных случаев - 124; выздоровело – 6 568 человек", - написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.

Количество инфицированных с начала пандемии на сегодня в Украине составило 1 258 094 человека, умерли 24 058 заболевших, выздоровели – 1 098 944.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Ивано-Франковской области (482), а также в Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской (367) областях и в Киеве (335).

Количество случаев заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 335 случаев;

Винницкая область - 392 случая;

Волынская область - 125 случаев;

Днепропетровская область - 306 случаев;

Донецкая область - 156 случаев;

Житомирская область - 367 случаев;

Закарпатская область - 368 случаев;

Запорожская область - 182 случая;

Ивано-Франковская область - 482 случая;

Киевская область - 159 случаев;

Кировоградская область - 37 случаев;

Луганская область - 43 случая;

Львовская область - 319 случаев;

Николаевская область - 83 случая;

Одесская область - 155 случаев;

Полтавская область - 126 случаев;

Ровенская область - 139 случаев;

Сумская область - 102 случая;

Тернопольская область - 153 случая;

Харьковская область - 232 случая;

Херсонская область - 42 случая;

Хмельницкая область - 235 случаев;

Черкасская область - 129 случаев;

Черновицкая область - 291 случай;

Черниговская область - 81 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, днем ранее, 10 февраля, в Украине выявили 3 409 новых случаев COVID-19.

Агентство Телевидения Новости