В Украине за сутки зафиксировали более 5 тысяч новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировано 5 039 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"5 039 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 11 февраля 2021 года. В частности, заболели 277 детей и 281 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано 1 784 человека; летальных случаев - 124; выздоровело – 6 568 человек", - написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.
Количество инфицированных с начала пандемии на сегодня в Украине составило 1 258 094 человека, умерли 24 058 заболевших, выздоровели – 1 098 944.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Ивано-Франковской области (482), а также в Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской (367) областях и в Киеве (335).
Количество случаев заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 335 случаев;
Винницкая область - 392 случая;
Волынская область - 125 случаев;
Днепропетровская область - 306 случаев;
Донецкая область - 156 случаев;
Житомирская область - 367 случаев;
Закарпатская область - 368 случаев;
Запорожская область - 182 случая;
Ивано-Франковская область - 482 случая;
Киевская область - 159 случаев;
Кировоградская область - 37 случаев;
Луганская область - 43 случая;
Львовская область - 319 случаев;
Николаевская область - 83 случая;
Одесская область - 155 случаев;
Полтавская область - 126 случаев;
Ровенская область - 139 случаев;
Сумская область - 102 случая;
Тернопольская область - 153 случая;
Харьковская область - 232 случая;
Херсонская область - 42 случая;
Хмельницкая область - 235 случаев;
Черкасская область - 129 случаев;
Черновицкая область - 291 случай;
Черниговская область - 81 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, днем ранее, 10 февраля, в Украине выявили 3 409 новых случаев COVID-19.