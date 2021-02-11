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В Харьковском апелляционном суде снова ищут взрывчатку: людей эвакуируют

В Харьковском апелляционном суде снова ищут взрывчатку: людей эвакуируют

В Харьковском апелляционном суде сегодня, 11 февраля, утром снова ищут взрывчатку.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

 «11 февраля 2021 в 10:00 20 минут поступило сообщение о заминировании Харьковского апелляционного суда. В связи с сообщением временно прекращена работа для проведения правоохранительными органами необходимых действий», - сказано в сообщении.

Напомним, накануне здание специалисты также обследовали на предмет взрывоопасных веществ, однако информация о заминировании не подтвердилась - правоохранители ничего опасного не нашли.

Сейчас на месте идет эвакуация работников и посетителей суда.

 

Агентство Телевидения Новости

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