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В Харьковском апелляционном суде снова ищут взрывчатку: людей эвакуируют
В Харьковском апелляционном суде сегодня, 11 февраля, утром снова ищут взрывчатку.
Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«11 февраля 2021 в 10:00 20 минут поступило сообщение о заминировании Харьковского апелляционного суда. В связи с сообщением временно прекращена работа для проведения правоохранительными органами необходимых действий», - сказано в сообщении.
Напомним, накануне здание специалисты также обследовали на предмет взрывоопасных веществ, однако информация о заминировании не подтвердилась - правоохранители ничего опасного не нашли.
Сейчас на месте идет эвакуация работников и посетителей суда.
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