Один человек погиб и трое пострадали: в Изюме перевернулся микроавтобус

Накануне в 18:20 на трассе Киев-Харьков-Довжанский в районе Изюма перевернулся автомобиль Nissan Primastar: один пассажир микроавтобуса погиб, водитель и два пассажира получили травмы.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 47-летний водитель Nissan, житель Донецкой области, не справился с управлением. Автомобиль вылетел с проезжей части и перевернулся.

С места аварии в больницу были доставлены водитель и три его пассажира: 18-летний парень и 56-ти и 64-летняя женщины.

От полученных травм в больнице скончалась 56-летняя пострадавшая.

Информация внесена в ЕРДР. Обстоятельства устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости