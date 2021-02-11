Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:12
Просмотров: 128

Один человек погиб и трое пострадали: в Изюме перевернулся микроавтобус

Один человек погиб и трое пострадали: в Изюме перевернулся микроавтобус

Накануне в 18:20 на трассе Киев-Харьков-Довжанский в районе Изюма перевернулся автомобиль Nissan Primastar: один пассажир микроавтобуса погиб, водитель и два пассажира получили травмы.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 47-летний водитель Nissan, житель Донецкой области, не справился с управлением. Автомобиль вылетел с проезжей части и перевернулся.

С места аварии в больницу были доставлены водитель и три его пассажира: 18-летний парень и 56-ти и 64-летняя женщины.

От полученных травм в больнице скончалась 56-летняя пострадавшая.

Информация внесена в ЕРДР. Обстоятельства устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 