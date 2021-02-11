Сегодня 11:12
Просмотров: 128
Один человек погиб и трое пострадали: в Изюме перевернулся микроавтобус
Накануне в 18:20 на трассе Киев-Харьков-Довжанский в районе Изюма перевернулся автомобиль Nissan Primastar: один пассажир микроавтобуса погиб, водитель и два пассажира получили травмы.
Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 47-летний водитель Nissan, житель Донецкой области, не справился с управлением. Автомобиль вылетел с проезжей части и перевернулся.
С места аварии в больницу были доставлены водитель и три его пассажира: 18-летний парень и 56-ти и 64-летняя женщины.
От полученных травм в больнице скончалась 56-летняя пострадавшая.
Информация внесена в ЕРДР. Обстоятельства устанавливаются.
Загрузка...