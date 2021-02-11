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В Германии продлили локдаун

В Германии продлили локдаун

Канцлер Германии Ангела Меркель и главы правительств федеральных земель накануне приняли решение продолжить локдаун в стране до 7 марта. Основные ограничения, введенные ранее, остаются в силе, однако есть некоторые ослабления.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Таким образом, во время совещания власть решила, что правительства федеральных земель будут самостоятельно принимать решение о возобновлении учебы в школах и работе детских садов. Среди запланированных послаблений также - разрешение парикмахерским возобновить работу с 1 марта при условии предварительной записи клиентов.

Известно также, что карантин в Германии будут ослаблять после того, как удастся достичь показателя в 35 новых случаев заражения на 100 тысяч населения за семь дней и ниже. Тогда планируют разрешить работу заведений розничной торговли, музеев и тому подобное.

Отмечается, что следующее совещание относительно дальнейших шагов должно состояться 3 марта.

В настоящее время в стране запрещена работа розничных магазинов, развлекательных заведений и предприятий сферы услуг, ресторанов и кафе. Школы и детсады за некоторыми исключениями также закрыты. Кроме того, гражданам разрешено встречаться только с одним лицом, которое живет отдельно.

 

Агентство Телевидения Новости

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