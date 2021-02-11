Экс-директора фирмы подозревают в хищении более 1 миллиона гривен на ремонте лифтов в поселке на Харьковщине

На Харьковщине экс-директора одной из фирм подозревают в завышении стоимости оборудования для диспетчеризации лифтов на сумму более 1 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Обвинительный акт в отношении бывшего директора фирмы по факту завладения денежными средствами и служебного подлога (ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 УК Украины).

Перед этим ему было сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений.

По данным следствия, установлено, что между Солоницевским поселковым советом и обществом с ограниченной ответственностью заключены договоры, согласно которым ООО обязуется установить оборудование диспетчеризации лифтов в жилых домах в поселке Солоницевка.

Директор ООО изготовил и предоставил заместителю поселкового головы Солоницевского поселкового совета Дергачевского района Харьковской области акты приемки выполненных строительных работ по завышенным ценам на лифтовое оборудование общей суммой более 1 млн грн.

В дальнейшем Солоницевским поселковым советом на основании указанных актов на банковский счет ООО указанная сумма была перечислена.

Таким образом, общая сумма ущерба, нанесенного территориальной общине Солоницевского поселкового совета, действиями директора ООО, составляет более 1 млн грн.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Агентство Телевидения Новости