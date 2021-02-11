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В харьковском спортивном лицее-интернате умерла ученица

В харьковском спортивном лицее-интернате умерла ученица

В Харьковском республиканском лицее-интернате спортивного профиля умерла одна из его учениц.

Об этом сообщается в соцсетях.

"В харьковском спортивном лицее скончалась вчера в районе 18:00 девочка от интоксикации (надышалась освежителем воздуха)", - говорится в сообщении в одном из Telegram-каналов.

В полиции факт смерти девушки подтвердили и сообщили, что сейчас устанавливают обстоятельства ее смерти.

«Тело девушки без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений. Причина и все обстоятельства смерти несовершеннолетней устанавливаются», - сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

 

Агентство Телевидения Новости

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