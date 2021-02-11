Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:32
Просмотров: 88

На Донбассе от пули снайпера погиб боец ВСУ

На Донбассе от пули снайпера погиб боец ВСУ

Сегодня, 11 февраля, утром в зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области в результате обстрела со стороны российских наемников погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Об этом в Фейсбук сообщает Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

"11 февраля около 9:30 на направлении Горловка снайпером ВС РФ был тяжело ранен военнослужащий ВСУ. Несмотря на оказанную помощь, он умер в ходе эвакуации", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что украинской стороной СЦКК направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 