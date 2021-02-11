На Донбассе от пули снайпера погиб боец ВСУ

Сегодня, 11 февраля, утром в зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области в результате обстрела со стороны российских наемников погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Об этом в Фейсбук сообщает Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

"11 февраля около 9:30 на направлении Горловка снайпером ВС РФ был тяжело ранен военнослужащий ВСУ. Несмотря на оказанную помощь, он умер в ходе эвакуации", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что украинской стороной СЦКК направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ.

Агентство Телевидения Новости