Команда двух украинских футболистов вышла в финал Кубка Италии

"Аталанта" из Бергамо, за которую выступают Руслан Малиновский и Виктор Коваленко уверенно прошла неаполитанский "Наполи" в полуфинале Кубка Италии по футболу.

В первом поединке двухматчевого полуфинального противостояния была зафиксирована ничья - 0:0. В ответной игре "Аталанта" победила 3:1, правда, ни Малиновский, ни Коваленко на поле так и не вышли.

В финале Кубка Италии соперником "Аталанты" будет туринский "Ювентус".





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