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В "Харьковоблэнерго" проходят обыски

В Харьковоблэнерго проходят обыски

Сегодня, 11 февраля, с утра правоохранители проводят следственные действия в АО "Харьковоблэнерго".

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Следователи ГУНП в Харьковской области под оперативным сопровождением УСР в Харьковской области ДВР НПУ проводят ряд обысков в служебных помещениях АО «Харьковоблэнерго», ряда юридических лиц частного права и по местам проживания работников общества. 

Как отмечается, обыски проводятся на основании постановлений следственного судьи в рамках расследования уголовного производства, открытого по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами предприятия и завладения средствами АО «Харьковоблэнерго».

Досудебное расследование открыто по признакам ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

При этом в полиции отметили, что из-за проведения обысков на предприятии его работа нарушена не была.

«Следственные действия проводятся со строгим соблюдением требований Уголовного процессуального законодательства без ограничения работы и профессиональной деятельности предприятий», - сказано в сообщении.

Агентство Телевидения Новости

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