На Харьковщине пациентка больницы ограбила двух соседок по палате

На Харьковщине пациентка больницы ограбила двух пенсионерок.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, преступление женщина совершила в Шевченковской центральной районной больнице, находясь там на стационарном лечении.

Так, правоохранителям поступило сообщение от медицинской сестры хирургического отделения Шевченковской центральной районной больницы о том, что пациентка отделения открыто завладела серьгами и двумя мобильными телефонами соседок по палате.

В совершении грабежа полицейские разоблачили 33-летнюю жительницу района.

В ходе следствия полицейские установили, что злоумышленница находилась на лечении в одной палате вместе с двумя пожилыми женщинами. В тот день она рассказала пенсионеркам о том, что в больницу якобы пришли грабители и требуют отдать драгоценности и ценные вещи.

По ее словам, они угрожали применением смертельного газа в случае невыполнения условий.

После этого злоумышленница завладела мобильным телефоном одной из женщин и собственноручно сняла с нее серьги. Выходя из палаты, чтобы продать краденое, злоумышленница прихватила с тумбочки мобильный телефон другой пациентки.

Правоохранители обнаружили ее на улице во время сбыта похищенных вещей.

С ведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости