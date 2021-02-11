В МВД Украины анонсировали два масштабных проекта в 2021 году

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в 2021 году МВД запускает два масштабных проекта - систему аэромедицинской эвакуации и реформирование гидрометеорологической службы ГСЧС.

Об этом сообщает пресс служба МВД Украины.

"В этом году совместно с Министерством здравоохранения мы введем систему аэромедицинской эвакуации и поддержки трансплантологии с привлечением авиации МВД. Это существенно повысит уровень оказания экстренной медицинской помощи в регионах.

По меньшей мере, 7 миллионов украинцев смогут получить максимально быстрый доступ к особой медицинской помощи в ситуациях, угрожающих их жизни и здоровью", - сказал министр МВД Украины.

Аваков отметил, что отдельно в планах МВД значится и реформирование гидрометеорологической службы ГСЧС с участием мировых лидеров в этой сфере.

По словам главы МВД, это даст возможность раннего выявления и прогнозирования опасных гидрометеорологических процессов, как то ураганный ветер, шквалы, смерчи, град, наводнения, гололедица дорожного покрытия, прогнозирование пожарной опасности и тому подобное.

Агентство Телевидения Новости