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Вратарь перепутал счет и покинул ворота

Вратарь перепутал счет и покинул ворота

Голкипер сразу даже не полнял свою оплошность.

Курьезный эпизод произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ между командами "Бостон Брюинз" и "Нью-Йорк Рейнджерс".

На последней минуте третьего периода при ничейном счете 2:2 финский вратарь "Бостона" Туука Раск, вдруг, покинул свои ворота и поехал к скамейке запасных, освободив, тем самым, место на площадке для шестого полевого игрока. Но со скамейки стали активно жестикулировать Раску, чтобы он немедленно возвращался в ворота. Что он в результате и сделал.

Основное время матча завершилось вничью 2:2, а в овертайме "Бостон" вырвал победу - 3:2.

Раск пояснил свой поступок тем, что перепутал счет и думал, что его команда проигрывает 1:2, а потому и оставил ворота. При этом Раск посмеялся сам над собой и признал, что, видимо, над ним изрядно посмеялись многие люди.


Агентство Телевидения Новости

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