Две улицы в центре Харькова перекроют для движения транспорта

На улицах Серповой и Коломенской в центре Харькова с 7:00 12 февраля до 21:00 14 февраля запрещается движение транспорта на участке от проспекта Науки до улицы Бакулина.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтно-строительными работами по ул. Коломенской в районе дома №4.

Транспорт будет объезжать закрытый участок по прилегающим улицам: улице Бакулина и проспекту Науки.

Агентство Телевидения Новости