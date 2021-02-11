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Две улицы в центре Харькова перекроют для движения транспорта
На улицах Серповой и Коломенской в центре Харькова с 7:00 12 февраля до 21:00 14 февраля запрещается движение транспорта на участке от проспекта Науки до улицы Бакулина.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.
Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтно-строительными работами по ул. Коломенской в районе дома №4.
Транспорт будет объезжать закрытый участок по прилегающим улицам: улице Бакулина и проспекту Науки.
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