Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:18
Просмотров: 136

Две улицы в центре Харькова перекроют для движения транспорта

Две улицы в центре Харькова перекроют для движения транспорта

На улицах Серповой и Коломенской в центре Харькова с 7:00 12 февраля до 21:00 14 февраля запрещается движение транспорта на участке от проспекта Науки до улицы Бакулина.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтно-строительными работами по ул. Коломенской в районе дома №4.

Транспорт будет объезжать закрытый участок по прилегающим улицам: улице Бакулина и проспекту Науки.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 