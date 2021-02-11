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В Харькове ожидается снег: прогноз погоды на завтра

В Харькове ожидается снег: прогноз погоды на завтра

Завтра в Харькове ожидается температура воздуха от 6 градусов тепла до 10 мороза и снег.

Такой прогноз погоды в Харькове на 12 февраля, ссылаясь на данные синоптиков, передает пресс-служба Харьковского горсовета.

«Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, в пятницу в городе - облачно, дождь с переходом днем в снег, туман, видимость - 200-500 м. Днем - налипание мокрого снега, местами метель, на дорогах - гололедица. Ветер - 7-12 м/с, днем порывы - 15-20 м/с. Температура воздуха: от 2 градусов мороза ночью до 4-6 градусов тепла утром, от 4-6 градусов тепла утром до 10 градусов мороза вечером», - сказано в сообщении.

 

Агентство Телевидения Новости

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