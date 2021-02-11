"Антонов" показал эффектный взлет самолета "Руслан" (видео)

В сети появилось зрелищное видео, на котором сняли момент взлета украинского самолета-гиганта "Руслан".

Ролик обнародовали в четверг, 11 февраля, на официальной странице авиазавода "Антонов", который и является разработчиком воздушного судна, в Facebook.

"Вылет самолета Ан-124-100-150 Antonov Airlines с заснеженного аэродрома "Киев-Антонов-2", – отметили в комментарии под видео.

На кадрах видно, как самолет постепенно отрывается от земли, поднимая за собой огромное облако снега. Когда оно развеялось, оператор поймал момент, как "Руслан" уже начинает набирать высоту и легко взмывает вверх.

Напомним, Ан-124 "Руслан" – советский, а позже украинский самолет, являющийся крупнейшим серийным грузовым самолетом в мире, до появления Ан-225 "Мрія" был вообще самым большим самолетом.

В комментариях люди выразили восхищение украинской гордостью и пошутили о самолете и снежных заносах в столице нашего государства, Киеве.

"Слава Украине!", "Надо над киевскими улицами чтобы пролетел, снег убрать помог", "Удачи!", "Красавец. Гордость Украины", "Вот почему так снегом метет", – отметили пользователи.





Агентство Телевидения Новости