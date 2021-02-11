Лукашенко объяснил, при каких условиях он уйдет из политики
Белорусский диктатор Александр Лукашенко сообщил, что выйдет из политики, если будут выполнены два его условия. Об этом сообщает издание TUT.by.
«Главное условие — в стране мир, порядок, никаких протестных действий, высказывать мнение в рамках закона. Второе условие. Если сложится так, что к власти придут не «те», то вторым пунктом запишем, что ни один волос со сторонников нынешнего президента упасть не может», — сказал Лукашенко.
Поэтому, продолжил диктатор, Всебелорусское народное собрание должно иметь конституционные полномочия.
«Оно должно быть стабилизатором на переходный период. Мы должны иметь четкую подстраховку, чтобы не потерять страну», — сказал самопровозглашенный президент.
Он также рассказал, что до конца этого года будет готов проект новой конституции, а уже в следующем году его вынесут на референдум.
Лукашенко заявил, что в стране все же состоятся честные и прозрачные выборы сразу после того, как подготовят все необходимые документы. Он придерживается убеждения, что Беларусь должна остаться президентской республикой.
"Для новой Конституции придется переформатировать много законов, изменить законодательную базу", - добавил он.
По словам Лукашенко, будет также перераспределена вертикаль власти. План уже лежуть у него на столе.
Напомним, белорусский диктатор Александр Лукашенко считает, что Запад не поддерживает политику Республики, поскольку таким образом хочет подобраться к России, которая "станет следующей".
По его мнению, за Светланой Тихановской, лидером белорусской оппозиции, стоят спецслужбы Литвы и Польши, которые ее финансируют. Также он заявил о причастности к этому США.