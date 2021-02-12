Впервые в Украине народному депутату сообщили о подозрении в кнопкодавстве

Народному депутату Верховной Рады сообщили о подозрении в кнопкодавстве, заявили в Офисе генпрокурора. В Украине впервые сообщают о подозрении в неперсональном голосовании в парламенте.

"По поручению генерального прокурора прокурорами сообщено о подозрении народному депутату Украины по фактам неличного голосования (ст. 364-2 УК Украины). Это первый в практике случай привлечения к ответственности за так называемое "кнопкодавство", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что 21 февраля 2020 народный депутат использовал карту другого парламентария и проголосовал "за" три поправки к законопроекту о рынке земли. В Офисе генпрокурора не называют имени подозреваемого, однако ранее общественное движение "Чесно" сообщало, что дело о кнопкодавстве во время голосования за земельный закон открыли против народного депутата из группы "Довіри" Владислава Поляка.

Указано, что депутата вызвали в ОГП 11 февраля для вручения подозрения, однако он не пришел. Поэтому сообщение о подозрении направлено в аппарат Верховной Рады, по месту жительства депутата, на электронный почтовый ящик и на другие известные стороне обвинения средства связи.

Сейчас принимаются меры для завершения следствия и направления обвинительного акта в суд. В случае доказательства вины, народному депутату грозит наказание в виде штрафа от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Агентство Телевидения Новости