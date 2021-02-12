Определился клубный чемпион мира по футболу

Победитель европейской Лиги Чемпионов-2020 завоевал и титул лучшего футбольного клуба мира.

В финальном матче клубного чемпионата мира в столице Катара - Дохе, сошлись победители Лиг Чемпионов Европы и КОНКАКАФ - немецкая "Бавария" и мексиканский "Тигрес".

Матч завершился победой "Баварии" - 1:0. На 59-й минуте гол забил Бенжамен Павар.

Таким образом, мюнхенская "Бавария" стала клубным чемпионом мира по футболу.

Следует отметить, что это уже 6-й трофей этой команды за последние 7 месяцев. За этот промежуток времени "Бавария" также выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, Лигу Чемпионов и Суперкубок Европы.





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