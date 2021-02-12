Год Быка официально вступил в свои права

Новый год по восточному календарю наступил в ночь на 12 февраля.

В Китае Лунный Новый год, который в стране называют Чунь цзе, то есть Праздник весны, является одним из главных праздников. Он приходится на первый новый месяц первого месяца года. С введением григорианского календаря его стали называть "праздником весны", чтобы различать с Новым годом по западному стилю.

В это новогоднее время большинство китайцев собирается семьями на ежегодный «ужин воссоединения». Происхождение этого праздника имеет древние корни и приобрело нынешние формы и символизм благодаря мифам, верованиям и традициям, которые сохранились в обществе.

Как отмечает Радио Свобода, празднование китайского Нового года продлится 16 дней. И хотя пандемия наложила на торжества ряд ограничений, праздник сопровождается активными гуляниями и карнавалами с традиционно значительным использованием фейерверков и хлопушек, которые являются неотъемлемыми атрибутами праздника.

По китайской традиции, каждый год называется в честь одного из 12 животных китайского зодиака. Сейчас наступил год Быка.

Агентство Телевидения Новости