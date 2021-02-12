В Италии поймали «воров-акробатов», которые грабили дома знаменитостей

В Милане полиция задержала группу «воров-акробатов», которые следили за страницами знаменитостей в Instagram, чтобы проникать в их дома. Об этом сообщает BBC.

Группа воров изучала фотографии знаменитостей в соцсети, чтобы с помощью геопозиций узнать где они живут, когда их не будет дома и где находятся точки входа и выхода из их домов.

Среди жертв воров - телеведущая Дилетта Леотта и футболист миланского «Интера» Ашраф Хакими.

Один подозреваемый был арестован в январе, трое других - в эту среду. В их числе 17-летний подросток, который предстанет перед судом по делам несовершеннолетних.

Первое ограбление произошло 6 июня прошлого года, когда группа украла у Леотты вещи на сумму около 150 000 евро, в том числе украшения, дизайнерские сумки и часы Rolex.

Агентство Телевидения Новости