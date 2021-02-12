Мобильные бригады Харьковщины, которые будут проводить СOVID-вакцинацию, проходят онлайн-обучение

Члены 24-х мобильных бригад области - около 150 медиков - проходят онлайн-обучение, организованное Министерством здравоохранения Украины. Как сообщили в ХОГА, об этом во время брифинга 12 февраля рассказал заместитель директора Департамента здравоохранения ХОГА Геннадий Бондарчук.

«В зависимости от вакцины, которая будет поставлена ​​в Харьковскую области, будут работать различные схемы иммунизации людей, требующих прививки в первую волну», - отметил Геннадий Бондарчук.

Также обучение от министерства пройдут специалисты Департамента здравоохранения Харьковской ОГА, работники учреждений здравоохранения, которые оказывают помощь пациентам, больным СOVID-19, работники первичного звена медико-санитарной помощи.

Специалисты, которые пройдут обучение, в дальнейшем будут делиться опытом со своими коллегами.

«Работники центров первичной медико-санитарной помощи проводят вакцинацию от других заболеваний - и это их обязанность. У СOVID-вакцинации не будет каких-то особенностей по сравнению с прививочными кампаниями от других заболеваний», - отметил Геннадий Бондарчук.

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