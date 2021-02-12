На Харьковщине 99 пар выбрали зеркальную дату, для того, чтобы заключить брак

Сегодня, 12.02.2021, "зеркальная дата". В этот день на территории Харьковской области зарегистрировали 99 браков. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального управления Министерства юстиции Украины.

"Многие верят, что цифры обладают особой энергетикой и имеют свойство влиять на судьбу людей. Зеркальная дата 12.02.2021 является именно такой. Если верить эзотерикам и астрологам, этот день необходимо провести рядом с людьми, которые приносят в вашу жизнь только положительные и яркие эмоции. Недаром наши молодожены выбрали именно этот день для регистрации брака, ведь большинство пар хотят, чтобы дата свадьбы была не просто красивой и символической, но и счастливой", - отметили в Минюсте.

Агентство Телевидения Новости