«Они убили моего мужа, моего ребенка»: подозреваемый в смертельной аварии с двумя погибшими пытался обжаловать меру пресечения

Любовь Азаренкова, жена и мать погибших:

Они убили моего мужа, моего ребенка! Подполковник МЧС и ребенок 15-летний. А тут они подают в апелляционный суд, домой хотят его. На каких основаниях? Ну, если вы осознали, что вы сделали - пусть же сидит дальше. 10 лет, пусть отсидит эти 10 лет. Я больше не прошу.

Это Любовь Азаренкова. В руках женщина держит портрет своей дочери, которую потеряла 21 октября. Того рокового дня девочка вместе с отцом ехала по кольцевой дороге, и вдруг в их авто лоб в лоб влетела Toyota. Иномаркой, которая выехала на встречную полосу движения, управлял 19-летний Дмитрий Габышев.

От сильного удара автомобиль Азаренковых сразу превратился в груду металла - 41-летний водитель и его дочь погибли на месте. Теперь же у апелляционного суда собрались друзья и коллеги погибших в кровавой аварии. По словам защитника потерпевших, они категорически настаивают чтобы Габышев был именно под стражей.

Евгений Мельниченко, адвокат потерпевших:

Він, будучи у стані алкогольного сп’яніння. За даними слідства - 0.69 проміле в крові алкоголю, будучи позбавленим права керування, сів знову за кермо, що призвело до порушення правила дорожнього руху, що призвело до загибелі двох осіб.

Но вот адвокат Габышева заявил ходатайство, где требует отменить меру пресечения в виде содержания под стражей для своего подзащитного и заменить его на домашний арест с ношением электронного средства контроля. Андрей Поликанов уверяет — это сможет полностью обеспечить надлежащее процессуальное поведение Габышева. Кроме этого, защитник убежден - подозреваемый не сможет влиять ни на свидетелей, ни на потерпевшую.

Андрей Поликанов, адвокат подозреваемого:

Я зазначив і ретельно розписав про те, що ризики, які були при обранні запобіжного заходу Габишева сейчас вони вже не існують. Хочу зазначити, ані прокурор, і на даний час він жодного ризику обґрунтувати не зміг. Тому прошу задовільнити - встановити або суму залога або домашній арешт.

В то же время прокурор, представитель потерпевших и сама потерпевшая выступили категорически против удовлетворения данного ходатайства. По мнению прокуратуры - сегодня продолжается досудебное расследование, поэтому риски воздействия на свидетелей и потерпевшую сохраняются. Выслушав все доводы сторон - коллегия судей приняла решение:

Апеляційну скаргу захисника підозрюваного Габишева Дмитра Олександровича від адвоката Поліканова Андрія Миколайовича залишити без задоволення.

Агентство Телевидения Новости