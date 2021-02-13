В Украине подтвердили 5 182 новых случая коронавируса

По состоянию на утро 13 февраля выявлено еще 5 182 случая коронавируса в Украине. Также почти 2 000 пациентов госпитализировали. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Сообщается, что среди заболевших 330 детей и 226 медиков. Также зафиксировано 111 летальных случаев.

За минувшие сутки выздоровели 6 144 человека, лаборатории провели 40 806 тестирований (в том числе методом ПЦР - 25 059, методом ИФА - 15 747).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.

Агентство Телевидения Новости