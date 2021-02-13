Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:00
Просмотров: 95

В части домов Харькова временно отключено водоснабжение: адреса

В части домов Харькова временно отключено водоснабжение: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Академика Проскуры, 9-б до 20:00 13.02.21 г.

А также:

Московский район:

ул. Дружбы Народов, 202 (п. №1, стояк) до 20:00 13.02.21 г.

Шевченковский район:

ул. Тобольская, 38, ул. Деревянко, 15, 17, 19, ул. 23 Августа, 51-б (п. №9, стояк) до 20:00 13.02.21 г.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 