В части домов Харькова временно отключено водоснабжение: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Академика Проскуры, 9-б до 20:00 13.02.21 г.

А также:

Московский район:

ул. Дружбы Народов, 202 (п. №1, стояк) до 20:00 13.02.21 г.

Шевченковский район:

ул. Тобольская, 38, ул. Деревянко, 15, 17, 19, ул. 23 Августа, 51-б (п. №9, стояк) до 20:00 13.02.21 г.

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