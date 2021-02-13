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"Кнопкодавов" будут лишать депутатского мандата - Разумков

Кнопкодавов будут лишать депутатского мандата - Разумков

Народный депутат Украины потеряет мандат, если суд признает его виновным в так называемом "кнопкодавстве". В парламенте намерены усилить борьбу с этим явлением. Об этом заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, передает пресс-служба парламента.

"Кнопкодавство" - это уголовное преступление, поэтому решение будет принято в рамках действующего Уголовно-процессуального Кодекса. Если вступает в силу решение суда, то народный депутат перестает быть народным депутатом Украины. Фактически автоматически", - заявил Разумков.

Он добавил, что места на задних рядах в сессионном зале, которые не закреплены за нардепами, отключены от системы "Рада". Также планируется, что в ближайшее время депутаты будут закреплены за конкретными местами. Кроме того, в зале заседаний установят четыре дополнительные камеры видеонаблюдения.

Агентство Телевидения Новости

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