Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:15
Просмотров: 122

В харьковском общежитии умерла 16-летняя девушка: полиция открыла два уголовных производства

В харьковском общежитии умерла 16-летняя девушка: полиция открыла два уголовных производства

Следователи открыли два уголовных производства по факту гибели ученицы одного из харьковских лицеев. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, об этом во время брифинга рассказал начальник следственного управления Сергей Чиж.

Напомним, 9 февраля в 19:14 в полицию поступило сообщение об обнаружении тела 16-летней девушки без признаков жизни в комнате общежития одного из учебных заведений Харькова. Несовершеннолетняя училась в 11 классе лицея.

Тело девушки без видимых признаков насильственной смерти было направлено в морг.

По словам Сергея Чижа, по данному факту следователи следственного управления областного главка полиции открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время устанавливаются причина и все обстоятельства смерти несовершеннолетней.

Досудебное расследование продолжается.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 