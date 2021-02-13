В харьковском общежитии умерла 16-летняя девушка: полиция открыла два уголовных производства

Следователи открыли два уголовных производства по факту гибели ученицы одного из харьковских лицеев. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, об этом во время брифинга рассказал начальник следственного управления Сергей Чиж.

Напомним, 9 февраля в 19:14 в полицию поступило сообщение об обнаружении тела 16-летней девушки без признаков жизни в комнате общежития одного из учебных заведений Харькова. Несовершеннолетняя училась в 11 классе лицея.

Тело девушки без видимых признаков насильственной смерти было направлено в морг.

По словам Сергея Чижа, по данному факту следователи следственного управления областного главка полиции открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время устанавливаются причина и все обстоятельства смерти несовершеннолетней.

Досудебное расследование продолжается.

Агентство Телевидения Новости