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Два человека погибли в ДТП под Чугуевом
Сегодня около 05:30 на трассе Киев-Харьков-Довжанский в поселке Коробочкино Чугуевского района столкнулись три грузовых авто: фура DAF СF, фура Ranault 460 и фургон Газель.
В результате ДТП погибли два человека – водитель Газели и водитель Ranault.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области, спасатели с помощью специнструмента вырезали из кабины Газели тело погибшего водителя. Водителя Ranault, который в результате столкновения получил серьезные травмы, извлекли из автомобиля и передали медикам, однако пострадавший скончался в машине «скорой».
Обстоятельства столкновения устанавливают правоохранители.
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