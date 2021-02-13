Два человека погибли в ДТП под Чугуевом

Сегодня около 05:30 на трассе Киев-Харьков-Довжанский в поселке Коробочкино Чугуевского района столкнулись три грузовых авто: фура DAF СF, фура Ranault 460 и фургон Газель.

В результате ДТП погибли два человека – водитель Газели и водитель Ranault.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области, спасатели с помощью специнструмента вырезали из кабины Газели тело погибшего водителя. Водителя Ranault, который в результате столкновения получил серьезные травмы, извлекли из автомобиля и передали медикам, однако пострадавший скончался в машине «скорой».

Обстоятельства столкновения устанавливают правоохранители.

Агентство Телевидения Новости