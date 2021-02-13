Под Харьковом снова "тарифный" протест: перекрыта трасса на Сумы (Видео)

Сегодня, 13 февраля, в Дергачевском районе жители села Пересечное перекрыли дорогу государственного значения. Об этом сообщили очевидцы в одном из Телеграм-каналов города.

Около двух десятков человек ходят по пешеходному переходу, заблокировав проезд по трассе на Сумы. Их требования - снижение коммунальных тарифов и повышение соцвыплат.

"А тем временем в Пересечном собирается нехилая автоколонна. Люди возмущены тарифами на газ, ценами на продукты, маленькими пенсиями и большими зарплатами чиновников. Периодически открывают дорогу и снова перекрывают. Общественный транспорт пропускают", - говорится в сообщении.

Агентство Телевидения Новости