Сегодня 12:23
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Очень "грязный" матч. Драк гораздо больше, чем заброшенных шайб
Хоккеисты обеих команд не столько думали о том, как поразить чужие ворота, сколько о том, как побольнее сделать сопернику.
В регулярном чемпионате НХЛ состоялся "кровожадный" матч между командами "Бостон Брюинз"" и "Нью-Йорк Рейнджерс".
Матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Бостона", но при этом в нем было множестов потасовок, драк, "грязной" игры с нападением на вратаря и даже произошла дуэль на клюшках.
Особенно богатым на силовое противостояние выдался второй период.
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