Очень "грязный" матч. Драк гораздо больше, чем заброшенных шайб

Хоккеисты обеих команд не столько думали о том, как поразить чужие ворота, сколько о том, как побольнее сделать сопернику.

В регулярном чемпионате НХЛ состоялся "кровожадный" матч между командами "Бостон Брюинз"" и "Нью-Йорк Рейнджерс".

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Бостона", но при этом в нем было множестов потасовок, драк, "грязной" игры с нападением на вратаря и даже произошла дуэль на клюшках.

Особенно богатым на силовое противостояние выдался второй период.





Агентство Телевидения Новости