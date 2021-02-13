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Очень "грязный" матч. Драк гораздо больше, чем заброшенных шайб

Очень грязный матч. Драк гораздо больше, чем заброшенных шайб

Хоккеисты обеих команд не столько думали о том, как поразить чужие ворота, сколько о том, как побольнее сделать сопернику.

В регулярном чемпионате НХЛ состоялся "кровожадный" матч между командами "Бостон Брюинз"" и "Нью-Йорк Рейнджерс".

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Бостона", но при этом в нем было множестов потасовок, драк, "грязной" игры с нападением на вратаря и даже произошла дуэль на клюшках.

Особенно богатым на силовое противостояние выдался второй период.


Агентство Телевидения Новости

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