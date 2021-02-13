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Очень неожиданный нокаут. С разворота локтем в голову

Очень неожиданный нокаут. С разворота локтем в голову

Ух, как “прилетело”.

На турнире по смешанным единоборством АСА 117, состоявшемся в российском городе Сочи, наиболее зрелищный нокаут случился в бою между россиянином Джихадом Юнусовым и Леонардо Лимбергером из Бразилии.

Во 2-м раунде во время неспешной позиционной борьбы у сетки октагона Юнусов, вдруг, «взорвался» и неожиданно пробил локтем с разворота.

Лимбергер не видел удар, не среагировал на него и тут же оказался в нокауте.


Агентство Телевидения Новости

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