На Харьковщине "скорая" съехала в сугроб и не могла двигаться дальше: пришлось вызывать спасателей

Накануне в 22:46 на номер «101» поступило сообщение, что в селе Перекоп Валковского района карета скорой помощи съехала в сугроб и не может двигаться дальше на вызов.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, к месту происшествия сразу был направлен дежурный караул 59-й Государственной пожарно-спасательной части. Спасатели провели извлечение и буксировку скорой с помощью троса, после чего она смогла продолжить движение.

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