Журналистов каналов Козака лишили аккредитации в Раде

Журналисты подсанкционных телеканалов соратника Медведчука Тараса Козака не смогут освещать работу Рады из парламента, потому что у них забрали аккредитацию. Об этом в Facebook сообщил депутат от "Голоса" Роман Лозинский.

Лозинский назвал это решением вполне справедливым, поскольку сотрудники этих СМИ занимались не журналистикой, а подрывной деятельностью.

Депутат пояснил, что еще на прошлой неделе подал соответствующее обращение спикеру и главе аппарата Рады с требованием лишить подсанкционных каналов аккредитации.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. В то же время эти телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

Агентство Телевидения Новости