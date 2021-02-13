Журналистов каналов Козака лишили аккредитации в Раде
Журналисты подсанкционных телеканалов соратника Медведчука Тараса Козака не смогут освещать работу Рады из парламента, потому что у них забрали аккредитацию. Об этом в Facebook сообщил депутат от "Голоса" Роман Лозинский.
Лозинский назвал это решением вполне справедливым, поскольку сотрудники этих СМИ занимались не журналистикой, а подрывной деятельностью.
Депутат пояснил, что еще на прошлой неделе подал соответствующее обращение спикеру и главе аппарата Рады с требованием лишить подсанкционных каналов аккредитации.
Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne.
Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. В то же время эти телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.