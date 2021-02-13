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Тяжелые погодные условия. Матч чемпионата Украины по футболу "Колос" - "Шахтер" сегодня не состоится

Тяжелые погодные условия. Матч чемпионата Украины по футболу Колос - Шахтер сегодня не состоится

В другой день и в другом месте.

Принято решение по матчу 14-го тура украинской футбольной Премьер-Лиги "Колос" (Коваливка) - "Шахтер" (Донецк), который должен был состояться сегодня, в субботу, 13 февраля.

Как сообщил официальный сайт "Колоса", из-за тяжелых погодных условий матча в Коваливке сегодня не будет.

Новая дата этого поединка - 14 февраля. Новое место - Киев, стадион имени Лобановского.

Агентство Телевидения Новости

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