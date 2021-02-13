Боксер лишился чемпионского пояса в момент взвешивания

Чемпион мира, проваливший взвешивание перед боем, позировал с поясом, который ему уже не принадлежит

В американском городе Индио (штат Калифорния) состоится вечер бокса, главным поединком которого станет бой во 2-м полулегком весе (до 59 кг) между Джозефом Диасом из США и таджиком Шавкаджоном Рахимовым, принявшим российское гражданство.

Диас - чемпион мира по версии IBF, Рахимов - обязательный претендент. Так было до церемонии взвешивания. На ней Рахимов, став на весы, показал вес 58,9 кг, вложившись в лимит весовой категории. А вот Диас показал значительный перевес - 60,4 кг.

Бой отменен не будет. Диас заплатит штраф, а кроме того, теперь это будет поединок за ставший вакантным титул чемпиона мира по версии IBF во 2-м полулегком весе. Если победит Рахимов, то он завоюет титул. Если победит Диас, то пояс так и останется вакантным.

Пока же - после взвешивания и дуэли взглядов Диас взял пояс, на который этот боксер отныне не имеет прав.





Агентство Телевидения Новости