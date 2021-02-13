За сутки на Харьковщине диагноз COVID-19 подтвержден у 289 человек

За прошлые сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвержден у 289 человек. Как сообщили в ХОГА, 157 из них - жители Харьковского района (148 - города Харькова).

Кроме того, 54 заболевших – жители Изюмского, 19 – Богодуховского, 18 - Лозовского, 15 - Красноградского, 14 - Чугуевского, 8 - Лозовского, 4 - Купянского районов.

Всего по области зарегистрирован 80301 лабораторно подтвержденный случай СOVID-19, из них 73612 больных выздоровели, 1476 - умер.

Агентство Телевидения Новости