В Украине не будут вводить иммунные паспорта

В Украине не будут разрабатывать иммунные паспорта с данными о вакцинации. Но возможна выдача справок о прививке от коронавируса. Об этом на встрече с журналистами рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он отметил, что вводить их просто нет смысла, поскольку в ближайшее время будет ограниченный доступ к вакцинам, а когда вакцинация станет массовой, то ограничения и так будут снимать в стране.

"Сейчас их неправильно вводить, потому что очень ограничен доступ к вакцине. А позже, когда будет массовая вакцинация, уровень заболеваемости упадет, карантинные ограничения будут сниматься, значит, и "иммунный паспорт" потеряет смысл. Такая моя позиция" - сказал Ляшко.

В то же время, в Украине по желанию смогут выдавать свидетельства о вакцинации - например, если оно нужно для поездки в другую страну.

Также Ляшко рассказал, что Украина уже на следующей неделе должна получить первую партию вакцины от COVID. Это будет препарат британско-шведской компании AstraZeneca, вакцинация стартует сразу на следующий день.

Агентство Телевидения Новости