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Сегодня 17:12
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Газель выехала встречную полосу: подробности ДТП с двумя погибшими под Чугуевом

Газель выехала встречную полосу: подробности ДТП с двумя погибшими под Чугуевом

Сегодня в 05:30 на трассе Киев-Харьков-Довжанский на участке между поселками Коробочкино и Граково столкнулись фуры Renault, DAF и фургон Газель.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, фуры Renault и DAF двигались от Изюма в сторону Чугуева, Газель ехала во встречном направлении.

По предварительной информации, водитель Газели не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с Renault, после чего в фуру врезался двигавшийся следом DAF.

47-летний водитель Газели от полученных травм скончался на месте. 39-летний водитель Renault был доставлен в Чугуевскую больницу, где от полученных травм скончался. Водитель DAF не пострадал.

Информация внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины, обстоятельства устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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