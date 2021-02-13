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Умер выдающийся советский штангист Юрий Власов, родившийся в Украине

Умер выдающийся советский штангист Юрий Власов, родившийся в Украине

Не стало легенды мировой тяжелой атлетики.

Сегодня на 86-м году жизни умер олимпийский чемпион-1960, обладатель серебряной медали Олимпиды-1964, многократный чемпион мира и Европы Юрий Власов.

Власов родился в Макеевке, Донецкой области. Он имел сначала советское, затем российское гражданство.

Юрий Власов стал первым в мире спортсменом, который сумел поднять в толчке штангу, весом более 200 кг.

Агентство Телевидения Новости

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