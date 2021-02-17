Нанес двадцать ножевых ранений и поджог квартиру: бывший муж жестоко расправился с женой

О вчерашнем ужасе здесь напоминает только кровь на ступеньках и опечатанные двери. Накануне соседи, услышав запах дыма, вызвали пожарных. На пятом этаже горела однокомнатная квартира: в этой ловушке оказалась без сознания женщина, которой нанесли двадцать ножевых ранений.

Виктор Забашта, директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф:

Рятувальниками до нас було доправлено жінку 42 років із численними ножовими пораненнями грудей, шиї, обличчя. Були незначні опіки, жінка була у стані біологічної смерті, допомогу ми вже не надавали, чергували на пожежі, щоб не було інших постраждалих. а жінка була доправлена до морга.

Жители многоэтажки в шоке. Говорят, она была образцовой соседкой: у нее двое взрослых детей. Даже гости к женщине не часто наведывались.

Ирина, жительница подъезда:

Ну, конечно, знала. Соседка, здесь жила, ходила. Я знаю, что она вроде как снимала эту квартиру. Да нет, нормальная. Приходили люди, но чтоб такого дебошира не было, мы не слышали.

В самой квартире было несколько источников огня, уже установили пожарные. Горели мебель и домашняя одежда, которую сбросили на середину квартиры.

Игорь Лупандин, помощник начальника областного управления ГСЧС:

Тут неможливо стати пожежа від короткого замикання в електромережах, також тут немає ніяких електрообладнань. Попередня причина, яку вони зразу же надали, це занесення відкритого джерела вогню.

Из-за сильного задымления, которое распространилось на несколько этажей, из подъезда пришлось эвакуировать 30 человек. Полиция уже задержала подозреваемого в убийстве. Им оказался 32-летний бывший сожитель убитой. По версии следствия, год назад она бросила мужа из-за его постоянных издевательств и избиений. Потерпевшая переехала вместе с детьми в Харьков из пригорода, сняла здесь квартиру. Но человек нашел ее и расправился. Сейчас, говорят в полиции, он признался в совершении преступления.

Агентство Телевидения Новости