Актуальный, но может увеличить коррупционные риски: мнение юристов о законе об усилении ответственности за нарушение ПДД

Проект закона №2695 предусматривает увеличение штрафов за ряд административных правонарушений. Так, за превышение максимально разрешенной скорости более чем на 50км/ч - вместо 510 грн нарушителю придется заплатить 1700 грн. За оставление места ДТП вместо 255 грн - 3400 грн, также водителя могут лишить права управлять авто на срок от 1 до 2 лет. За пьяное вождение нарушитель должен будет уплатить штраф в размере 17 000 гривен, а также не будет иметь права садиться за руль сроком на 1 год.

Принятие закона, учитывая ​​ситуацию на дорогах, действительно было актуальным, отмечают юристы, но его сложно назвать сбалансированным. Не за все правонарушения должным образом повысили штрафы. К примеру, штраф за совершение ДТП не изменился и составляет 340, а за оставление места ДТП существенно вырос.

Денис Журавель, автоэксперт

Інколи підвищення штрафів за керування транспортними засобами з непрестебнутим ременем безпеки, як на мене, штраф доволі високий, як порівняно з іншими порушеннями. Разом з тим проїзд на червоний або перетинання подвійної зустрічної повинно було каратися жорсткіше і зараз ті штрафи, які є вони не виконують належної функції

В начале силовики настаивали на бескрайних правах. Это и остановка авто без повода и передача водительского удостоверения полицейскому. Однако, эти нормы которые вызвали волну обсуждения и даже возмущение в обществе, в конце концов были вычеркнуты.

В общем, говорит юрист Денис Журавель, ситуацию на дорогах надо решать комплексно - пропагандой безопасности дорожного движения, неотвратимостью наказания и опять же штрафами. Однако по уплате за игнорирование правил есть определенные вопросы.

Денис Журавель, автоэксперт

Були раніше ініціативи щодо запровадження штрафних балів. Тобто перші порушення ПДР протягом року взагалі повинні були вдаватися без штрафів, але з обов’язковим нарахуванням балів. І потім штрафувати не просто якимось сумами, а залежно від майнового стану. Бо одній особі 850-грн, то є все, іншій особі - ні про що ця сума? він її спокійно заплатить і буде порушувати надалі

Кроме этого увеличения штрафов может повлечь за собой увеличение коррупционных рисков, говорит юрист Олег Головков. Превышение скорости при въезде в населенный пункт, когда не все водители меняют скорость и продолжают ехать общем потоке теперь будет «стоить» 3400 грн.

Олег Головков, юрист

Якщо під це порушення ще додатково будуть ставити патрульний автомобіль, щоб вони фіксували це, то з одного боку, це можливо спонукає водіїв до реального зменшення швидкості, а з іншого боку створить досить великий корупційний ризик, пов’язаний з тим, що не завжди водії і працівники поліції тягатіють до оформлення

Между тем в Министерстве внутренних дел Украины ожидают, что благодаря закону смертность на дорогах Украины снизится на 10-15 процентов.

Агентство Телевидения Новости