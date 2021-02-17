Сначала года в Харьковской области пропал 71 ребенок

История о пропавшем мальчике Антоне Логвинове всколыхнула город и быстро разлетелась социальными сетями. 15-летний юноша, у которого никогда не было конфликтов с семьей и с друзьями в школе, вечером ушел из дома и не вернулся. Родители начали бить тревогу почти сразу, ведь юноша перестал отвечать на телефонные звонки, поиски продолжались несколько дней, но парня нашли уже мертвым. Следствие пока выясняет, что стало причиной смерти юноши: самоубийство, несчастный случай или все-таки это было убийство. Но Антон — это не единственный случай, когда дети не возвращаются домой своевременно и их родителям приходится обращаться в полицию и к поисковым группам. С начала этого года полиция получила обращение об исчезновении семидесяти одного несовершеннолетнего. Их правоохранители нашли, большинство в течение суток. Старший инспектор ювенальной превенции Юрий Михайлович говорит, что чаще всего приходится разыскивать детей в летние месяцы. Но ежегодно в полицию с заявлениями об исчезновении детей обращаются сотни родителей.

Юрий Михайлович, старший инспектор отд. ювенальной превенции ГУНП Харьковской обл.:

У 2020 році до територіальних підрозділів надійшло 814 звернень, щодо розшуку 859 дітей. Якщо порівняти 20 рік з позаминулим роком, то ця цифра буде меншою, у 2019 році зникало більше дітей. Всі діти були розшукані.

Поисково-спасательной группе «Милена» за время своего существования также неоднократно приходилось участвовать в поисках пропавших детей. Константин, основатель группы, рассказывает, что они помогли найти уже пятьдесят несовершеннолетних. Мужчина говорит, что есть несколько главных причин, почему дети не возвращаются домой. Бывает, что дети действительно теряются, но чаще они сами убегают из дома. Но в любом случае, если ребенок не появилась дома, необходимо сразу начинать поиск: звонить друзьям и родственникам, осматривать места куда он мог пойти.

Константин Рюшин, основатель поискового-спасательного отряда “Милена”:

Мы в любом случае начинаем информационный поиск, то есть проверяем все соц. сети возможные контакты, друзья, родственники, дальние родственники, максимально близкий круг общения — это семя. Изучаем соц. сети, изучаем кто кому поставил лайки, кто где написал комментарии, где были сделаны фотографии.

Чаще всего дети уходят из дома в подростковом возрасте. Главная причина, которая подталкивает несовершеннолетних бежать, это конфликты с родителями. Также бывают ситуации, когда дети боятся возвращаться домой и прячутся у своих друзей.

Борислав Хомуленко, психолог:

Причин может быть очень много, они очень многообразные, но чаще всего они имеют отношение к процессу взрослению ребенка. Когда ребенок уже чувствует себя более взрослым и не может терпеть какой-то ситуации раз, какого-то контекста два, который для него может быть травматичен.

Психолог напоминает, что нужно быть внимательным к своему ребенку и чаще говорить о том, что его беспокоит, а конфликтные ситуации ни в коем случае не решать насилием. Но если ребенок все же исчез, не нужно ждать несколько дней перед обращением в полицию, а сообщать об этом сразу.

Агентство Телевидения Новости