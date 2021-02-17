Рабочая встреча президентской партии в Харькове: что обсуждали?

В Харькове состоялась рабочая встреча партии "Слуга народа". Председатель Харьковской областной партийной организации Павел Сушко пригласил народных избранников познакомиться с депутатами местных советов. На Харьковщине победу на местных выборах получили 425 представителей "Слуги народа".

Павел Сушко, заместитель главы депутатской фракции политической парти "Слуга Народа":

За результатами місцевих виборів Харківщина лідирує. У нас 19 голів ОТГ від партії "Слуга Народу". Вас вже обирали як персоналії. І від вас очікують позитивних змін, від вашої діяльності.

На встречу с руководством собралось около сотни представителей местных советов: чтобы подвести итоги избирательной кампании и начать плодотворную работу вместе.

Александр Корниенко, глава политической партии "Слуга Народа":

Ми маємо на всіх рівнях працювати над тим, щоб людям жилось краще. Є задачі наші у Верховній Раді, ми їх не можемо без вас якісно робити, тому просимо вас нам у цьому допомагати.

Важные изменения, которые ожидает общество, возможны только при результативном сотрудничестве на всех уровнях власти, отметили руководители партии.





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