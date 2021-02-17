Харьковская гимназия для незрячих детей имени Короленко под угрозой закрытия

Народный депутат Украины от партии "Слуга Народа" Павел Сушко посетил специальную школу имени Короленко. Она является одной из шести в стране, где детей с нарушением зрения обучают и адаптируют к жизни.

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И то, что в рамках Национальной стратегии реформирования все школы-интернаты до 2026 года должны закрыться, может привести к катастрофе, отмечает Сушко. Ведь в общеобразовательных школах нет базы для обучения, к примеру - книг шрифтом Брайля.

Павел Сушко, народный депутат Украины, партия "Слуга Народа", зам.председателя депутатской фракции политической партии "Слуга Народа"

Я був ініціатором створення тимчасової слідчої комісії, щоб на самому вищому рівні ми розібралися з причинами і наслідками дії цієї стратегії. Коли цю стратегію приймали не запросили жодного батька. Може й були якісь заангажовані батьки, я не знаю, але представників громадськості не було. І вони одноосібно таке рішення прийняли. Після комітетських слухань комітет ВР рекомендував Кабміну внести зміни в цю стратегію

Также народные депутаты поехали к аварийному общежитию, принадлежащему Украинскому обществу слепых. Здесь, в ужасных условиях, проживает 32 семьи с детьми.

Александр Корниенко, председатель партии "Слуга Народа"

Тут кілька питань, треба вирішувати їх і системно, тобто є моменти, які треба в законодавстві врегульовувати і є моменти, які конкретно операційні щодо цього гуртожитку. Я думаю, що ми разом з харківськими депутатами і з Міністерством соціальної політики вприниципі це все будемо здійснювати

Чтобы разобраться в ситуации депутаты будут общаться с местными властями и направлять обращения в полицию, чтобы там проверили предприятие, на балансе которого находится общежитие.





Агентство Телевидения Новости