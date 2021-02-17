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Харьковская гимназия для незрячих детей имени Короленко под угрозой закрытия

Харьковская гимназия для незрячих детей имени Короленко под угрозой закрытия

Народный депутат Украины от партии "Слуга Народа" Павел Сушко посетил специальную школу имени Короленко. Она является одной из шести в стране, где детей с нарушением зрения обучают и адаптируют к жизни.

Какая у тебя? - Радость

И то, что в рамках Национальной стратегии реформирования все школы-интернаты до 2026 года должны закрыться, может привести к катастрофе, отмечает Сушко. Ведь в общеобразовательных школах нет базы для обучения, к примеру - книг шрифтом Брайля.

Павел Сушко, народный депутат Украины, партия "Слуга Народа", зам.председателя депутатской фракции политической партии "Слуга Народа"

Я був ініціатором створення тимчасової слідчої комісії, щоб на самому вищому рівні ми розібралися з причинами і наслідками дії цієї стратегії. Коли цю стратегію приймали не запросили жодного батька. Може й були якісь заангажовані батьки, я не знаю, але представників громадськості не було. І вони одноосібно таке рішення прийняли. Після комітетських слухань комітет ВР рекомендував Кабміну внести зміни в цю стратегію

Также народные депутаты поехали к аварийному общежитию, принадлежащему Украинскому обществу слепых. Здесь, в ужасных условиях, проживает 32 семьи с детьми.

Александр Корниенко, председатель партии "Слуга Народа"

Тут кілька питань, треба вирішувати їх і системно, тобто є моменти, які треба в законодавстві врегульовувати і є моменти, які конкретно операційні щодо цього гуртожитку. Я думаю, що ми разом з харківськими депутатами і з Міністерством соціальної політики вприниципі це все будемо здійснювати

Чтобы разобраться в ситуации депутаты будут общаться с местными властями и направлять обращения в полицию, чтобы там проверили предприятие, на балансе которого находится общежитие.


Агентство Телевидения Новости

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