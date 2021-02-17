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Бразильское пополнение в тренерском штабе харьковского "Металла"
В харьковском футбольном клубе Второй лиге "Металл" стало на одного тренера больше.
Официальный сайт "Металла" сообщил о том, что в тренерский штаб вошел бразилец Андерсон Рибейро, выступавший ранее за такие украинские клубы, как «Арсенал» (Харьков), «Гелиос» (Харьков), «Металлист» (Харьков), ФК «Харьков» и «Металлург» (Запорожье).
Свою тренерскую карьеру 39-летний Рибейро, получив лицензию, начал в латвийском футболе в качестве ассистента главного тренера ФК "Рига".
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