Теннисное величие Джоковича. 18-й титул на турнирах Большого Шлема

Сегодняшний финал Australian Open-2021 превратился в разгром, устроенный 1-й ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем над россиянином Даниилом Медведевым.

Джокович победил в трех сетах – 7:5, 6:2, 6:2.

Джоковитч в 9-й раз выиграл Открытый чемпионат Австралии. А всего у него теперь 18 титулов на турнирах Большого Шлема. Больше – только у швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля – по 20.

Агентство Телевидения Новости