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Ну и развязка. Нокаутирующий удар и еще два по сопернику, уже находившемуся бкз сознания

Ну и развязка. Нокаутирующий удар и еще два по сопернику, уже находившемуся бкз сознания

Вот это мощь.

В главном бою турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 185, состоявшемся в американском  Лас-Вегасе, дрались два супертяжа из США Кёрнис Блейдс и Деррик Льюис, являющиеся, соответственно, 2-м и 4-м номерами в рейтинге промоушна UFC.

Во 2-м раунде Льюис «подловил» агрессивного Блейдса убийственным апперкотом. Блейдс от пропущенного удара тут же «вырубился». При этом Льюис успел еще дважды как следует приложиться своим кулаком по подбородку потерявшего сознание Блейдса, и только затем успел вмешаться рефери.

В рамках этого же турнира экс-харьковчанин Алексей Олейник был избит и проиграл техническим нокаутом в 1-м раунде американцу Крису Докосу.


Агентство Телевидения Новости

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