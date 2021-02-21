Катастрофа "Боинга" МАУ: Иран завершил расследование по делу о сбитии самолета под Тегераном

Военная прокуратура Ирана завершила расследование по делу о сбитии украинского авиалайнера под Тегераном 8 января 2020 года.

Об этом со ссылкой на иранское агентство ISNA сообщает ТСН. Отмечается, что в ближайшее время дело должны передать в суд.

Суд по делу начнется после предварительного процесса с присутствием подсудимых. Пока неизвестно, будут ли заседания открытыми.

"Расследование дела о крушении украинского самолета было завершено в военной прокуратуре. После предварительного рассмотрения начнется судебный процесс в присутствии подсудимых и их родных", - рассказал председатель Судебно-юридической организации вооруженных сил Ирана Шокролла Бахрами.

Кроме того, Radio Farda уточняет, что иранское следствие якобы подозревает в причастности к катастрофе МАУ десять человек. Среди них есть высшие военные командиры. Под стражей находится только один человек.

Напомним, 8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Хасан Рухані признал, что украинский лайнер был сбит иранскими военными "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь виновных к ответственности.

30 декабря иранские СМИ информировали, что правительство Ирана поручило выплатить семьям жертв крушения самолета МАУ компенсации по 150 тыс. долларов США или эквивалент в евро.

В сообщении утверждается, что Иран провел несколько заседаний со странами, граждане которых погибли в результате катастрофы, и в результате стороны договорились о компенсации семьям жертв.

В свою очередь, в МИД Украины отметили, что размер компенсаций родственникам жертв катастрофы надо сначала определить путем переговоров.

7 января 2021 года Рухани заявил, что все ответственные за сбивание самолета предстанут перед судом.

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