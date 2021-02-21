Часть украинцев получат платежки за газ в феврале по сниженной цене

Уже в этом месяце в Украине часть потребителей газа получат платежки по сниженной цене.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Ценовое ограничение - 6,99 грн за 1 куб. м - был установлен Кабмином для поставщиков газа с февраля, но некоторые компании пошли навстречу потребителям и установили такую ​​цену уже в январе.

«Да, кто-то уже в январе снизил цену на газ, а кто-то - с февраля, как требует законодательство. Соответственно, и платежки по цене 6,99 грн за куб. м часть потребителей получит уже в феврале, а часть - в марте. Людям стоит внимательнее изучить ценовые предложения всех возможных поставщиков - и выбирать ту компанию, которая предлагает более выгодные условия и идет навстречу потребителям. Причем не только по требованию законодателя - а по собственной инициативе, по постоянной основе. Рынок газа, который сейчас действует в Украине, дает такую ​​возможность. Кроме того, это создает условия для конкуренции и борьбы за потребителя», - рассказал советник председателя Харьковской ОГА Сергей Магдисюк.

Сейчас в структуре рынка газа для населения около 76% занимают естественные монополии - газсбыты, которые являются представителями одной группы. Нередко они злоупотребляют своим доминирующим положением в разрезе регионов и устанавливают маржу от 25% до 44% по сравнению с ценой, которую предлагает, например, НАК «Нафтогаз» как государственная компания.

Сергей Магдисюк напомнил, что потребители Харьковской области имеют возможность выбирать поставщика газа из всех украинских компаний, даже из другого региона, если он имеет соответствующую лицензию.

Выбрать нового поставщика газа можно на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП). В разделе «Лицензионный реестр НКРЕКП» можно увидеть полный перечень лицензиатов НКРЕКП.

С подробной инструкцией, как сменить поставщика, можно ознакомиться здесь .

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