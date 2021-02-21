Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:01
Просмотров: 100

В матче НХЛ, проходившем на замерзшем озере, стал таять лед. Игру пришлось прервать

В матче НХЛ, проходившем на замерзшем озере, стал таять лед. Игру пришлось прервать

Очень необычная ситуация.

Один из поединков регулярного чемпионата НХЛ между командами "Колорадо Эвеланш" и "Вегас Голден Найтс" было решено провести на живописном озере Тахо, расположенном на границе американских штатов Калифорния и Невада.

Команды вышли на лед, но тот стал предательски таять под палящими солнечными лучами.

Был сыгран первый период. Эту 20-тиминутку выиграли хоккеисты «Колорадо» - 1:0. После чего было принято решение прервать матч. Ледовую площадку накрыли брезентовыми пластинами, дабы уменьшить таяние льда.

Спустя семь часов – в 21:00 по местному времени, когда уже светила луна, а не солнце, команды вернулись на лёд, и доиграли матч. Он, в итоге, завершился победой «Колорадо» - 3:2.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 